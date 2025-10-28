Türk Devletleri, sigorta sektörlerinin dijital dönüşümü ve insurtech alanındaki iş birliklerini görüşmek üzere Bakü’de bir araya geldi.

Türk Devletleri sigorta sektörlerinin dijital dönüşümünü, insurtech iş birliklerini ve bölgesel entegrasyon fırsatlarını ele almak üzere düzenlenen Türk Devletleri Sigorta Zirvesi, 28–29 Ekim 2025 tarihlerinde Bakü Marriott Boulevard Hotel’de başladı.

Zirveye; sigorta düzenleyici kurum temsilcileri, insurtech girişimleri, finans kuruluşları ve teknoloji sağlayıcılarının yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sigorta şirketi temsilcileri de katıldı.

İki gün sürecek etkinlikte, Türk dünyasında sigorta teknolojilerinin gelişimi, dijital dönüşüm stratejileri, yapay zekâ ve büyük veri kullanımı, sigorta-fintech iş birlikleri ile “Türk Dünyası Ortak Insurtech Ekosistemi Yol Haritası” ele alınacak.

Katılımcılar, bölgesel sigorta ve finansal teknolojilerin geleceğini ortak bir vizyonla şekillendirmek, yeni iş birlikleri oluşturmak ve sınır ötesi entegrasyon modelleri geliştirmek üzere bir araya geldi.

Etkinlik, Türk Devletleri arasında finansal teknolojilerde entegrasyon, risk paylaşımı ve dijital sigortacılıkta ortak standartların belirlenmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.