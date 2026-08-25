Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilecek “Türk Dünyası Genç Sinemacılar Buluşması ve Ödüllü Belgesel Film Gösterimi”, Ankara ve İstanbul’da Türk dünyasının genç sinemacılarını bir araya getirecek. Program kapsamında forum, masterclas, çalıştaylar, duayen sinemacılarla buluşmalar, ödüllü belgesel film gösterimleri ve söyleşiler düzenlenecek. Program sonunda “Türk Dünyası Genç Sinemacılar Platformu” kurulacak.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu koordinasyonunda hayata geçirilecek Türk Dünyası Genç Sinemacılar Buluşması ve Ödüllü Film Gösterimi Türk dünyasının genç sinemacılarını ortak kültür ve sanat anlayışı etrafında bir araya getirmeyi hedefliyor.

Buluşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Düzenleme Komitesi Başkanı ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, projenin temel amacının Türk dünyası genç sinemacıları arasındaki iş birliğini geliştirmek, kültürel etkileşimi artırmak ve ortak sinema projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Ortak kültür ve sanat yol haritası hedefleniyor

Projenin, Türk Devletleri Teşkilatı 2040 Vizyon Belgesi doğrultusunda hazırlandığını belirten Demir, Türk dünyası ülkeleri arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve sanatsal ilişkilerin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Demir, ortak kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve gençlerin kültür-sanat alanında daha güçlü iş birlikleri kurabilmesi amacıyla ortak bir kültür ve sanat yol haritasının oluşturulmasının da projenin önemli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Ankara ve İstanbul’da sinema buluşmaları

Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek program kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Programda; açılış toplantısı, Türk Dünyası Genç Sinemacılar Forumu, masterclass çalışmaları, tecrübe paylaşımı çalıştayları, duayen yönetmen ve oyuncularla buluşmalar, ödüllü belgesel film gösterimleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Genç sinemacıların sektörün deneyimli isimleriyle bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları, yeni ortak projeler geliştirmeleri ve Türk dünyası sinemasında kalıcı iş birliklerinin oluşturulması amaçlanıyor.

Türk dünyasından genç sinemacılar bir araya gelecek

Buluşmaya başta Türkiye olmak üzere yedi Türk Cumhuriyeti, özerk Türk cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklarından genç sinemacıların katılması planlanıyor.

Programın, farklı ülkelerden genç yönetmen, yapımcı, senarist, akademisyen ve sinema öğrencilerinin bir araya gelerek ortak projeler geliştirmesine imkân sağlaması hedefleniyor.

Akademi, medya ve kültür-sanat dünyası buluşacak

Türk Dünyası Genç Sinemacılar Buluşması yalnızca sinema sektörüne değil, geniş bir kültür ve sanat çevresine hitap edecek.

Etkinliğin hedef kitlesi arasında iletişim, kültür ve sanat sektörü temsilcileri, akademisyenler, üniversiteler, öğrenciler, medya kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları yer alıyor.

Program kapsamında akademisyenler, sanatçılar, sinemacılar ve sektör temsilcilerinin bilgi ve deneyimlerini gençlerle paylaşmaları sağlanacak.

Dijital içeriklerle milyonlara ulaşılması hedefleniyor

Proje sonunda Türk dünyasının genç sinemacıları arasında kalıcı iletişim ve iş birliği ağının oluşturulması hedefleniyor.

Ayrıca gerçekleştirilecek etkinliklerin dijital içeriklerle desteklenmesi, canlı yayınlar ve sosyal medya çalışmalarıyla Türk dünyasının ortak kültür ve sanat değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması planlanıyor.

Buluşma kapsamında akademisyenler, sanatçılar, otantik müzik insanları, sinemacılar ve kültür-sanat temsilcileri arasında yeni iş birliklerinin kurulması, gençlerin ortak projeler geliştirmesi ve Türk dünyası sinemasının uluslararası alanda daha görünür hale gelmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Menderes Demir, Türk dünyasının ortak kültürel değerlerinin sinema ve dijital medya aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, kurulacak “Türk Dünyası Genç Sinemacılar Platformu” ile genç sinemacıların desteklenmesinin Türk dünyasının ortak geleceğine yapılacak önemli yatırımlardan biri olacağını vurguladı.