Azerbaycan Devlet Diaspora Başkanlığı, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ve Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi’nin iş birliğiyle düzenlenen “Türk Dünyası Nevruz Festivali” dün Gazimağusa’da başladı.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen açılış programında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC'den sanatçılar sahne aldı. Festival 23 Mart’a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Etkinlik, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği, Turizm Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜRKSOY, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Uluslararası Final Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından destekleniyor.

-Hasanoğlu: “Nevruz, birlik ve beraberliğin simgesidir”

Etkinliğin açılışında konuşan KKTC Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi Başkanı Orhan Hasanoğlu, Nevruz’un 2013 yılından bu yana kutlandığını ve bu festivaller sayesinde Türk devletlerinin bayraklarının birlikte dalgalandığını dile getirdi. Hasanoğlu, merkezin KKTC ile kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

- Kılıç: “Nevruz Türk dünyasını birbirine bağlayan bir değer”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da konuşmasında Nevruz’un Türk dünyasını birbirine bağlayan bir değer olduğunu vurguladı. Kılıç, bu kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarıldığını belirterek, festivale katılan konukları ülkede görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

-Attar: “Nevruz, kardeşlik bağlarını güçlendiriyor”

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Nevruz’un Türk dünyasının ortak gelenek ve kültürlerini buluşturan bir platform olduğunu belirtti. Attar, bu etkinliğin bir parçası olmaktan onur duyduğunu söyledi.

-Guliyev: “Nevruz Festivalinin KKTC’de yapılması iki ülke arasındaki sevginin en güçlü göstergesi”

Azerbaycan Parlamentosu Sosyal Siyaset Komisyonu Başkanı Musa Guliyev ise konuşmasında KKTC’nin Azerbaycan için önemli bir Türk devleti olduğunu kaydederek, Nevruz Festivalinin KKTC’de yapılmasının bu sevginin en güçlü göstergesi olduğunu dile getirdi.

-Festival farklı merkezlerde devam edecek

Açılış konuşmalarının ardından Gazimağusa Halk Dansları Derneği’nin milli dans gösterisi ve konuk sanatçıların konseri izleyicilerle buluştu.

Festival kapsamında etkinlikler bugün Uluslararası Final Üniversitesi kampüsünde, yarın Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi’nde devam edecek.