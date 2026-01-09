Türk Hava Yolları (THY), İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine bugün ve yarın yapılması planlanan toplam 17 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

AA’nın aktardığına göre THY'den yapılan açıklamada, "İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Uçuşların güncel durumunun "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" internet adresinden takip edilebileceği kaydedildi.