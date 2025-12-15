Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Federasyon’un 71 yıldır Kıbrıs Türk işçisinin ve emek sınıfının sesi olduğunu ve bundan sonrada da aynı anlayışla yoluna devam edeceğini belirtti.

TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı açıklamada, 4 Aralık 1954 yılında kurulan Federasyon’un 71. kuruluş yıldönümünü gururla kutladığını kaydetti.

TÜRK-SEN’in başta üyeler olmak üzere tüm emek sınıfına ve halka 71 yıldır en ön saflarda hizmet verdiğini belirten Bıçaklı, “Federasyonumuz kuruluşundan bugüne kadar hür ve demokratik düşünce yapısıyla gerek ülkemizde gerekse uluslararası platforumlarda Kıbrıs Türk işçisinin ve emek sınıfının sesi olmaya devam etmiştir.” ifadesini kullandı.

Bıçaklı, TÜRK-SEN’in biri emek diğeri ise barış konusu olmak üzere iki konuda taraf olduğunu kaydederek, hiçbir zaman bu iki konudan vazgeçmeyeceğini de vurguladı.

TÜRK-SEN’in gerek üye sendikaları gerekse de ülkedeki diğer sendikalarla birlikte çalışanların ve halkın haklarını korumak ve geliştirmek için ülkede yapılan bütün eylem ile hak mücadelesinde en ön saflarda yer aldığını kaydeden Bıçaklı, bundan sonra da en ön saflarda mücadelesine devam edeceğini işaret etti.

Bıçaklı, Federasyonun 71 yıldır emek sınıfına verdiği hizmetlerle çalışma hayatının her noktasında taraf olduğunu, emekçilerin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için onurlu mücadelesine devam ettiğini ve ayrıca ilgili yasalara da ciddi katkıları olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar TÜRK-SEN’e hizmet veren tüm yönetici ve üyelere de teşekkür eden Bıçaklı, “Bu uğurda hayatını kaybedenleri saygıyla anar, üyelerimizin 71. kuruluş yıldönümünü kutlar, tüm çalışanların ve halkımızın yeni yılını kutlar, mutluluk ve sağlık dileriz.” ifadelerine yer verdi.