Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, akaryakıta yapılan zammın derhal geri alınması gerektiğini söyledi.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, bütün dünyada petrol fiyatları düşerken ülkede artmasının anlaşılır olmadığını ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Akaryakıta yapılan zam yalnızca orda kalmaz ekmeğe, ete, gaza, süte, enerjiye, giyimden tutun bütün tüketim maddelerine otomatik olarak yansımakta” diyen Bıçaklı, halkın geçim sıkıntısı yaşadığı bu dönemde, hükümet edenlerin bütçe açıklarını kapatmak için sürekli olarak temel tüketim maddelerine zam yapmasının kabul edilemez olduğunu savundu.