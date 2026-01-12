Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) belirlenen asgari ücrete itiraz edeceğini bildirdi.

TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamada, “Başta Çalışma Bakanı olmak üzere, hükümete işçilere yaptıkları bu büyük düşmanlıktan vazgeçmek için yasal olarak bir şans daha vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı, açıklamasında, son zamanlarda ülkede bütün tüketim maddelerine yapılan "okkalı" zamlarla çalışanların, emeklilerin özellikle de asgari ücret alanların alım gücünün nerdeyse açlık sınırının altına düştüğünü kaydederek, devletin belirlediği ve "zaten eksik olan" altı aylık hayat pahalılığının yüzde 21,66 olduğunu, hükümetin bu artışı 300 bin TL maaş alan milletvekilleri ve bakanlara uygularken, 40 bin TL maaş alan asgari ücretliye bu oranı dahi vermemesini “vicdansızlık” ve “işçi düşmanlığı” olarak niteledi.

-“Hükümet daha fazla zarar vermeden istifa edip gitsin”

Bıçaklı şöyle devam etti:

“Aynı elektrik ücretini ödeyen, aynı su ücretini ödeyen, aynı sağlık, eğitim ve haberleşme ücretini ödeyen bütün tüketim maddelerine aynı parayı ödeyen insanlar arasında ayrımcılık yaparak farklı HP uygulaması yapan bu hükümet daha fazla bu ülke insanına zarar vermeden bir an önce istifa edip bu ülkenin başından gitmelidir.

TÜRK-SEN olarak yapılan bu büyük düşmanlığı kabul etmiyoruz. Reddediyoruz ve konuda yasal hakkımızı kullanarak yeni belirlenen asgari ücrete resmi itirazımızı yazılı olarak yapacağız.

Başta Çalışma Bakanı olmak üzere hükümete işçilere yaptıkları bu büyük düşmanlıktan vazgeçmek için yasal olarak bir şans daha vereceğiz.”