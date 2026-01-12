Türkiye genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle uçuş sayıları kısıtlanırken, seferler seyrekleştirildi. Sabiha Gökçen çıkışlı bazı uçuşlarda daha küçük kapasiteli uçakların kullanılması nedeniyle yolcular uçağa alınamadı; yetkililer, sorunun Ercan Havalimanı kaynaklı olmadığını bildirdi.

Türkiye genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle bazı havalimanlarında uçuş sayıları kısıtlandı. Bu nedenle seferlerin seyrekleştirildiği, yaşanan aksamaların Türkiye kaynaklı olduğu ve Ercan Havalimanı’ndan kaynaklanan herhangi bir sorun bulunmadığı belirtildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı bazı seferlerde ise daha küçük kapasiteli uçakların kullanılması nedeniyle bileti bulunan bazı yolcular uçağa alınamadı. Bu kapsamda AJet’in saat 08.15’teki uçuşunda da benzer bir durum yaşandığı öğrenildi.

Uçağa alınamayan yolcuların bir sonraki seferlere aktarılabileceği ifade edilirken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YAŞANAN YOĞUNLUK, ULAŞIMDA DA AKSAMALARA YOL AÇTI: ARAÇLAR YOLUN ORTASINDA PARK EDEREK YOLCULARINI İNDİRİYOR

Türkiye'den kaynakları olarak Ercan Havalimanı’na yansıyan yoğunluk, ulaşımda da aksamalara yol açtı. Yolcu yoğunluğu ve park yeri bulunamaması nedeniyle Kıbhas otobüslerinin bazı yolcuları Ercan yolu üzerinde park ederek indirmek zorunda kaldığı bildirildi.

Yoğunluğun oluşturduğu koşullar nedeniyle diğer bazı araçların da benzer şekilde yol içerisinde durarak yolcu indirmesi, trafik akışını daha da zorlaştırdı. Ercan yolunda oluşan bu durumun, havalimanı çevresindeki yoğunluğu artırdığı ifade edildi.

Yaşanan aksamalara ilişkin yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.