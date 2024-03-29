Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) ile Kıbrıs Rum İşçi Sendikaları Federasyonu (SEK) yöneticileri dün TÜRK-SEN Genel Merkezinde bir araya geldi.

TÜRK-SEN’den verilen bilgiye göre, sendika temsilcileri, Güneyde çalışan Türk İşçilerin sorunları, Güney Sosyal Sigortalarından dulluk maaşı alması gereken ve alamayan vatandaşların sorunları, karma evlilikten dolayı doğum belgesi alan ve "Kıbrıs Cumhuriyeti" kimlik kartı alamayan gençlerin sorunları, sınır kapılarında geçişlerde yaşanan sorunlar ve iki federasyonun üyesi bulunduğu üst kuruluş olan Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) ile ortak ilişkiler konularında, görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, belirlenen sıkıntıların aşılmasında birlikte mücadele verilmesine ve konuların yakından takibi için kısa bir süre sonra her iki Federasyon temsilcilerinin yeniden bir araya gelerek yeni bir toplantı yapmasına karar verildi.