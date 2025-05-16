Slovak Elçiliği himayelerinde düzenlenen iki toplumlu siyasi parti toplantılarının başlamasının 36’ncı yıldönümü nedeniyle, toplantıların yer aldığı Ledra Palace Oteli civarındaki Barış Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Slovak Cumhuriyeti Dışişleri ve AB ile İlişkiler Bakanı Rastislav Chovanec, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ve bazı yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Stewart burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun çözümü noktasında yeni fırsatlar bulunduğundan söz ederek, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar'ın hazırlık amacıyla yakın zamanda adaya geleceğini belirtti.

-Chovanec

Rastislav Chovanec, yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerin Slovak Elçiliği himayelerindeki ilk toplantının 16 Mayıs 1989’da Prag’da yer aldığını anımsattı.

Bugüne kadar 450 üzerinde toplantının yapıldığını belirten Chovanec, tek amaçlarının iki toplumun yakınlaşmasına yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

Slovak Elçiliği himayelerinde yürütülen iki toplumlu diyalog toplantılarına KKTC ve Güney Kıbrıs’tan 18 siyasi partinin katıldığını belirten Chovanec, toplantıların Chatman House Kuralları çerçevesinde yapıldığına işaret etti

Chovanec, bu toplantıların, iki kesimdeki siyasi partilerin tek direkt iletişim aracı ve uzun soluklu güven artırıcı bir faaliyet olması; iki toplumu ve bireylerin gündelik yaşantısını ilgilendiren konuların görüşülmesi ve AB üyesi bir ülkenin herhangi bir beklentisi olmadan yardım etmekte olması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kıbrıs sorununa çözüm bulma penceresinin bir kez daha aralandığını belirten Chovanec, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderlerin siyasi cesaret göstermesi temennisinde bulundu.

Chovanec, “Liderlerin, Kıbrıs sorununa BM himayelerinde müzakere edilmiş, kalıcı, kabul edilebilir ve adil bir çözüm bulmak için gerekli siyasi cesaret, iyi niyet ve devlet adamlığını göstereceklerini umut ediyorum” dedi.

Tüm Kıbrıslıların bir çözümü hakkettiğini belirten Chovanec, “40 yıla yakın bir süredir iki toplumlu siyasi parti toplantısı düzenleyen Slovakya, gizli bir gündemi olmadığını göstermiştir” dedi.

Chovanec, Slovakya’nın bu çalışmaları siyasi partiler talep ettiği sürece sürdürmeye hazır olduğunu da belirtti.

Alternatif seçeneklerin diyalog ve iletişim seçeneğinden daha kötü olduğunu kaydeden Chovanec, konuşmasını “Eğer masada değilseniz muhtemelen menüdesiniz” sözleriyle tamamladı.

-Stewart

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ise iki kesimli siyasi parti toplantılarının iki toplumun iletişimi aşısından önemli bir yer doldurduğunu ve söz konusu toplantıların iki kesim arasında zor dönemlerde tek iletişim aracı olduğunu belirtti.

Toplantı sonunda yayımlanan ortak açıklamaların siyasi partilerin güncel ortak görüşünü yansıttığını kaydeden Stewart, Slovak Elçiliği himayesindeki siyasi parti toplantılarının, iki kesimden siyasi partileri bir araya getiren tek platform olduğuna vurgu yaptı.

Slovakya’nın uzun süredir BM’nin adadaki barış misyonuna önemli katkıları olduğunu kaydeden Stewart, bugüne kadar 4 bin 500 üzerinde Slovak personelinin adada barış misyonu altında hizmet verdiğini söyledi. Stewart, görev başında yaşamını kaybeden iki askeri de andı.

Kıbrıs sorununun çözümü noktasında “yeni fırsatların” bulunduğunu belirten Stewart, siyasi sürecin bir sonraki adımı için hazırlık yapmak üzere BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar'ın yakın zamanda adaya geleceğini belirtti.

Stewart, Slovak Elçiliği tarafından düzenlenen toplantılara katılan siyasi partilere, toplantılara katılmaya devam etmeleri ve diyalogu sürdürmeleri çağrısında bulundu. Siyasi partiler arasındaki iletişimin “iki tarafın birbirini daha iyi anlaması açısından” kritik olduğunu kaydeden Stewart, toplantıların çözüm sürecine da yardımcı olduğunu ifade etti.

-Slovakya’dan KŞK’ya 10 bin Euro

Törende Slovakya’nın Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 10 Bin Euro bağışta bulunduğu açıklandı.

Görev başında yaşamını yitiren 187 Barış Gücü personel için anıta çelenk konuldu. Törenin bir parçası olarak 2024’te ekilen bağış ağacı da sulandı.