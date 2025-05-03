Turkcell, Lefkoşa’daki TEKNOFEST KKTC’de yeni bir 5G testine imza attı. Girne Alsancak sahilindeki yeni nesil otonom deniz aracı, festival alanından 5G bağlantısı ile uzaktan kontrol edildi.

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, TEKNOFEST KKTC’de bir ilke imza attı. Girne sahilinde yer alan yeni nesil otonom mobil deniz aracı, Lefkoşa’daki TEKNOFEST alanından 5G ile kontrol edildi.

5G teknolojisi konusunda şimdiye kadar yaptıkları birçok farklı testin ardından, karadan denize ilk 5G bağlantısını Kıbrıs’ta gerçekleştirdiklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, “TEKNOFEST kuşağından gençler tarafından, yerli teknolojilerle geliştirilmiş mobil deniz aracını 5G bağlantısı ile uzaktan kontrol ederek karadan denize ilk 5G testini yapmanın gururunu yaşadık.” dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijitalleşme, enerji ve altyapı alanlarına önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Koç, Turkcell’in bugüne dek KKTC’ye sağladığı katkının finansal değerinin 1,1 milyar doları aştığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de 5G’nin ilk adımını Kuzey Kıbrıs’ta Turkcell’le attıklarını belirterek karadan denize ilk 5G bağlantısını da yine Turkcell’le adada gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Turkcell, KKTC'deki TEKNOFEST’te, ilk kez insansız deniz aracında 5G testi gerçekleştirdi. Başarıyla tamamlanan çalışmanın ardından konuşan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Turkcell’in yenilikçi bağlantı teknolojilerindeki öncülüğünü sürdürdüğünü söyledi.

TEKNOFEST’in yerli ve milli teknolojilere büyük katkı sunduğunu vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Koç, “5G teknolojisi için yapılan altyapı yatırımları hızla devam ediyor. Mobil ve fiber altyapı çalışmaları devam ederken, farklı kullanım alanlarına yönelik bağlantı testlerimizi de çeşitlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl, karada pek çok bağlantı denemesi yaptık. TEKNOFEST KKTC’de ise karadan denize gerçekleştirilen ilk 5G testine imza attık. Bu testte, 5G’nin düşük gecikme ve yüksek hız avantajlarıyla otonom bir deniz aracını başarıyla yönettik.” dedi.

“KKTC’de yaptığımız bu testin bir diğer önemi ise, kentsel su üstü taşımacılığı amacıyla tasarlanan insansız deniz aracının TEKNOFEST kuşağından gençler tarafından geliştirilmiş olması.” diyen Koç, gençleri tebrik etti.

- Küçüközdemir: “Kuzey Kıbrıs’ta 5G’nin ilk adımını Turkcell’le attığımız gibi karadan denize ilk 5G bağlantısını da yine Turkcell’le adamızda gerçekleştirdik”

TEKNOFEST’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez düzenlenmesinden büyük bir gurur duyduklarını belirten Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise şunları söyledi:

“Bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan ve Turkcell’in 5G vizyonunu ülkemizle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hem KKTC’de hem de Turkcell Grup içerisinde 5G lisansını alan ve denemesini yapan ilk şirket olarak, 5G’nin karadan denize ilk testini de Turkcell iş birliğiyle gerçekleştirdik. Turkcell’in teknoloji gücünü her zaman yanımızda hissediyoruz. KKTC’ye verilen önemin, atılan her adımda somut şekilde ortaya konması bizim için çok kıymetli. Bu başarılı deneme, yalnızca teknolojik bir adım değil; ülkemizin dijital geleceğine duyduğumuz inancın da güçlü bir göstergesi. TEKNOFEST ruhunu gençlerle birlikte burada yaşatıyor; teknolojiye, inovasyona ve geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyoruz.”