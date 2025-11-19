Suriye'de geçen yıl Esad yönetiminin devrilmesinin ardından 12 Aralık'ta açılan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'ne 13 yıl sonra ilk kez büyükelçi ataması yapıldı.
Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın T.C. Resmi Gazete'de yer alan kararıyla Türkiye'nin Şam Büyükelçisi olarak atandı.
Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından Başkent Şam'da Ravda Meyda yakınlarındaki Türk Büyükelçiliği, 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu.
Geçen yıl büyükelçiliğin açılmasının ardından Türkiye'nin o dönemki Nuakşot (Moritanya) Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti.
Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep'teki başkonsolosluğunda da 13 yıldan sonra diplomatik faaliyetler başlamıştı.