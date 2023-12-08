Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şampiyon Melekler’e mezar olan Adıyaman’daki İsias Oteli yargılama süreciyle ilgili hassasiyetlerini sürdürdüklerini, sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

Günübirlik ziyaret için bu sabah KKTC’ye gelen Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ercan Havalimanı’na gelişinin ardından ilk olarak Gazimağusa Kabristanlığına giderek Şampiyon Melekler’in mezarlarını ziyaret etti, karanfil bıraktı.

Ailelere teker teker taziyelerini bildiren Bakan Tunç’a Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya her mezarın başında bilgi verdi.

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a ziyaretinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile İçişleri Bakanı Dursun Oğuz eşlik etti.

Şampiyon Melekler’i Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya Bakan’a “adalet” taleplerini iletti.

-Tunç

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, 3 Ocak’ta başlayacak yargılama süreciyle ilgili olarak, ” Acısı hala yüreğimizdeyken, yargılama sürecinde bir eksiklik bir aksaklık olmaması yönündeki hassasiyetmizi de sürdürüyoruz” dedi.

Şampiyon Melekler’in acısını hala yüreklerinde hissettiklerini ifade eden Bakan Tunç, ”Ben Adalet Bakanı olarak bu konuda ailelere şunu söyleyebilirim: Hassasiyetiniz, bizim hassasiyetimiz. Sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Türkiye Adalet Bakanı Tunç, 6 Şubat’ta Türkiye’nin 11 ilinde meydana gelen depremde yüzbinlerce binanın çöktüğünü ve 50 binden fazla canın kaybedildiğini belirterek, “Bu elli bin canımızın içinde KKTC’den gelen Şampiyon Meleklerimiz de bizi çok derinden yaraladı. Adıyaman’da İsias Otel’de kalan, şampiyona için ülkemizi ziyarete eden bu yavrularımızın otelin yıkılması neticesinde vefat etmeleri gerçekten bizi derinden sarstı, üzüntüsünü hala derin bir şekilde hissediyoruz” dedi.

Türkiye’deki depremden etkilenen 11 ilde, yıkılan konutlarla ilgili adli sürecin devam ettiğini belirten Tunç, 6 Şubat’tan itibaren Adalet Bakanlığı'nın delillerin toplanmasıyla ilgili süreç başlattığını, 1000’den fazla hakim ve savcıyı bölgeye naklettiklerini, 100 civarında bilirkişi görevlendirdiklerini, binalardan delillerin süratli bir şekilde toplandığını ifade etti..

Depremde yıkılan bütün binaların delillerinin savcılıklarda olduğunu söyleyen Tunç, 10 bine yakın adalet personelinin bölgede görev yaptığını anlattı.

Tunç İsias Otel ile ilgili olarak da, otelin eski deprem şartlarına göre yapıldığının, üzerine birtakım imara aykırı ilaveler gerçekleştirildiğinin soruşturma neticesinde ortaya çıktığını söyledi.

Adalet Bakanı Tunç. İsias Otel ile ilgili dosyada 5’i tutuklu 9 sanık bulunduğunu, 3 Ocak’ta duruşmanın gerçekleşeceğini söyledi.

Tunç, “Biz özellikle adaletin ortya çıkması, adalet sürecinin tarafsız ve bağımsız bir şekilde devam etmesi noktasında hassasız. İnşallah orada kim kusurluysa, kim o binanın yapımında suçluysa bunu ortaya çıkaracak olan elbette ki yargımız. Yargımıza da güveniyoruz. Biz de yakından takip ediyoruz” dedi.

Tunç, “Tabii bu Melekler... Şampiyonlarımız geri getirmek, bu yavrularımızı geri getirmek mümkün değil ama onların özellikle vefatında bir kusuru olan... Evet deprem bir felaket ama ama bu felakete karşı kim tedbir almamışsa bina bakımından bunu ortaya çıkaracak olan yargı. Yargı sürecini hep beraber takip edeceğiz. Bu yavrularımız bizim de yavrularımız. Biz, bir milletiz, tek milletiz. 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti bu depremde her biri bizim bir canımız... Yavrularımızın takım halinde hayatlarını kaybetmeleri bizleri çok derinden sarstı. Hala acısı yüreğimizde” diyerek, Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diledi.

Aileler, 3 Ocak’ta Adıyaman’da başlayacak duruşmayı takip etmeyi istediklerini belirterek, bunun için geniş bir duruşma salonu düzenlenmesi talebini Tunç’a ilettiler.

Bakan Tunç da, bu konuyu değerlendireceklerini, talebin ailelerin en doğal hakkı olduğunu ifade etti. Tunç, gerekli tedbirin alınması noktasında Başsavcı ile görüşeceğini söyledi.

Tunç, Şampiyon Melekler’in ’in ailelelerine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk milletinin başsağlığı dileklerini iletti.