Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli kazanım olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini söyledi.

Erdoğan görüşmede, NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, Zirve'nin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti.