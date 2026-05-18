Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınayarak, "İsrail hükumetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık, insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal'deki hesabından, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye yönelik insanlık dışı ablukayı kırmayı hedefleyen, 40 ülkeden aktivistin yer aldığı sivil bir oluşum olduğunu vurgulayan Duran, İsrail'in uluslararası sularda Filo'ya yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

"İsrail hükumetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık, insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"İnsan hakları savunucularına müdahale edilmesi ve savunmasız sivillerin hedef alınması, insanlığın ortak vicdanına yönelik doğrudan bir saldırıdır. Başta filoda vatandaşları bulunan ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun sivillerin güvenliğini sağlaması ve sorumluları uluslararası hukuk önünde hesap vermeye zorlaması bir zorunluluktur. İlgili kurumlarımız, vatandaşlarımızın ve filoda bulunan diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde ülkelerine dönmesi için gerekli tüm çalışmaları hassasiyetle sürdürmektedir. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu zulme, korsanlığa ve hukuksuzluğa karşı durmaya, mazlumların sesi olmaya ve Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını her platformda savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Duran, paylaşımında Türk ve Filistin bayrakları ile #EyesOnSumud etiketini kullandı.