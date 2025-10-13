Cumhurbaşkan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Türkiye eski Başbakanı Binali Yıldırım, Ercan Havalimanı’nda bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, KKTC’nin Türk dünyasıyla ilişkileri, Gazze’de sağlanan ateşkes kararı ve bölgesel gelişmeler ele alındı, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü dayanışmanın ve iş birliğinin, bölgesel istikrar açısından önemine vurgu yapıldı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz adadan ayrıldı. Yılmaz’ı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel Ercan Havalimanı’ndan uğurladı.