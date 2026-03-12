Türkiye Millî Savunma Bakanlığı’nda haftalık basın toplantısı düzenlendi. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye’nin hava sahasının ve vatandaşlarının güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

9 Mart’ta İran’dan ateşlenen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirildi. Bazı parçalar Gaziantep ve Diyarbakır’da boş araziye düşerken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bakanlık, Malatya’ya görevlendirilen bir PATRIOT sistemi ve KKTC’ye konuşlandırılan 6 F-16 ile hava savunmasını güçlendirdi. Ayrıca muharip uçaklarla hava devriyeleri sürdürülüyor, Doğu Akdeniz’de deniz ve hava unsurları ile seyir, keşif ve gözetleme faaliyetleri devam ediyor.