Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'a geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum. Sayın Erhürman'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."