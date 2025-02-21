Türkiye İş Bankası KKTC Genel Müdürü Serhan Akşahin, Türkiye İş Bankası’nın 70 yıldır Kıbrıs Türk halkının ve girişimcisinin yanında olduğunu, ülkede ekonomik ve iktisadi hayatın gelişmesine katkı sağladığını kaydetti.

Kıbrıs’taki ilk şubesini 21 Şubat 1955’te Lefkoşa’da açan Türkiye İş Bankası, 70 yılda ülke genelinde 15 şube ile hizmet verir noktaya geldi. Kıbrıs’taki 70’inci yılını kutlayan Türkiye İş Bankası, çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetleri de yürütüyor.

2024 yılı sonu itibarıyla 53,5 milyar TL bilanço büyüklüğüyle KKTC’nin en büyük bankası olan İş Bankası, 2020-2023 döneminde dört kez Kurumlar Vergisi rekortmeni oldu.

Banka’nın adadaki ilk hukuk müşavirliğini ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş yaptı. Denktaş, bu görevi şube açılışından 1960 yılına kadar sürdürdü.

Banka, Lefkoşa Şubesi’ni açtıktan sonra Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) örgütlenmesinde de rol üstlendi. TMT’nin ilk bayraktarı Ali Rıza Vuruşkan “İş Bankası müfettişi” sıfatıyla adaya geldi ve iki yıl boyunca bu kimlikle kendini gizleyerek hareketi örgütledi.

Türkiye İş Bankası’nın Kıbrıs’ta ilk şubesini açmasının 70’inci yılında KKTC İş Bankası Genel Müdürü Serhan Akşahin, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuştu.

-“İyi günde de kötü günde de hep Kıbrıs Türk halkıyla birlikte olduk”

Türkiye İş Bankası’nın Lefkoşa’da şube açma hikayesini anlatan Akşahin, o yıllarda ülkede milli bir banka ihtiyacından bahsederek, “Mustafa Kemal Atatürk tarafından 26 Ağustos 1924 tarihinde kurulan İş Bankası, Türkiye’nin ilk milli bankası. Aslında benzer bir gerekçeyle, bir milli banka ihtiyacı hasıl olduğu için Kıbrıs’ta bir şube açma durumu oluşuyor. 1955 yılı öncesinde zaten Kıbrıs’taki yerel gazetelerde de bir milli banka ihtiyacının olduğu ve bunun için de Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın Türkiye Hükümeti nezdinde gerekli girişimlerde bulunduklarına dair haberler çıkıyor. Sonrasında, o dönem, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bülent Osman’ın yaptığı çalışmalar neticesinde İş Bankası Lefkoşa’da şube açma kararı alıyor ve 21 Şubat 1955 tarihinde yani 70 yıl önce Lefkoşa şubemiz faaliyete geçiyor.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye İş Bankası, Kıbrıs Türk halkının ve girişimcisinin hep yanında oldu, ekonomik ve iktisadi hayatın gelişmesine katkı sağladı. 1955’te açtığımız şube Kıbrıslı Türklere sadece ekonomik açıdan destek olmadı. Aynı zamanda yanlarında olduğumuzu bilmeleri ve hissetmeleri açısından onlara büyük moral verdi. Biz o tarihten bugüne iyi günde de kötü günde de hep Kıbrıs Türk halkıyla birlikte olduk.” diyen Akşahin, bugün Banka’nın Kıbrıs’ta altı ilçede 15 şube ve 238 çalışanla hizmet verdiğini belirtti. Akşahin, kadrolarının neredeyse tamamının yerel olduğunu da aktararak, “Çalışkan, fedakarca görev yapan, aidiyeti yüksek kadrolarımız en büyük gücümüz.” diye konuştu.

İş Bankası’nın bankacılık sistemindeki gelişimini memnuniyet verici olarak niteleyen Akşahin, “2023 sonu itibarıyla sektörün en büyük bankası olduk. 2024 sonu itibarıyla da bu unvanımızı koruyoruz.” dedi. 2020-2023 yıllarında Kurumlar Vergisi rekortmeni olduklarını söyleyen Akşahin, son beş yılda da Devlete yaklaşık 75 milyon dolarlık kaynak yarattıklarını vurguladı.

- Sosyal sorumluluk faaliyetleri artarak sürecek…

“İş Bankası kurulduğu tarihten bu yana sadece bir banka değildir. Topluma, gelişime katkı sağlayacak her alanda İş Bankası ürettiği projelerle var olmuştur.” diyerek Banka’nın sosyal sorumluluk faaliyetlerinden de bahseden Akşahin, 2013 yılından beridir Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’nun (KKSF) ana sponsorluğunu yürüttüklerini belirtti.

TEMA ile Orman Dairesi işbirliğiyle 2013 yılında Değirmenlik mevkiinde 35 bin 200 fidan dikimi yaptıklarını anlatan Akşahin, bu sayıyı 70 bine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Akşahin, 2020 yılından beri DAÜ Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi’ne destek olduklarını da belirtti.

Ultrason Cihazı aldıklarını bildiren Akşahin, bu cihazı gelecek ay Sağlık Bakanlığı’na teslim ederek hastaların kullanımına sunacaklarını aktardı.

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfıyla görüşerek her yıl belli sayıda öğrenciye burs olanağı tanıdıklarını belirten Akşahin, 70’inci yıldönümüne özel olarak kütüphanelere İş Kültür Yayınları’nın bin adet kitabını bağışlayacaklarını belirtti.

Kültür alanındaki faaliyetlerinden de bahseden Akşahin, Bellapais Müzik Festivali sponsorluğu ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın bazı organizasyonlarının sponsorluğunu üstlendiklerini söyledi.

Sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Akşahin, “Kıbrıs Türk halkı için değer yaratacak, fayda sağlayacak herhangi bir alan olursa tabii ki ilgi göstereceğiz, gereğini yapacağız.” dedi.

- “Bu bizim için çok kıymetli…”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Banka’nın ilk hukuk müşaviri olduğunu ve 1955-1960 yılları arasında bu görevi yaptığını kaydeden Akşahin, “Bu bizim için çok kıymetli tabii… Sayın Denktaş’ın bizimle beraber kader birliği ettiği bir dönem o yıllar. Bunu çok önemsiyoruz ve çok özel buluyoruz.” dedi.

Denktaş’ın sonrasında o yılları ifade eden bazı açıklamaları olduğunu belirten Akşahin, Denktaş’ın Ağustos 2010 yılında Türkiye İş Bankası Müzesi tarafından gerçekleştirilen sözlü tarih görüşmesinde “1955 tarihi bir yıldır. İş Bankası’nın gelmesi Kıbrıslı Türkler için büyük bir sevindirici olay, moral getiren bir olay. Bugün gördüğünüz birçok ithalatçı hatta sanayicinin başlangıç noktası İş Bankası’ndan o yıllarda alınan kredilerdir. Onun için çarşımızın, ekonomimizin gelişmesinde İş Bankası’nın unutulmaz hizmetleri olmuştur.” sözlerini hatırlattı.

- “Kıbrıs Türk halkının direniş mücadelesine öncülük eden bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu taşıyoruz”

Banka’nın Kıbrıs Barış Harekatı’na giden süreçte TMT’nin kurulması aşamasında oynadığı rolü de anlatan Akşahin, “1958 yılında Rıza Vuruşkan ve dört subay Kıbrıs’a geliyorlar. İş Bankası Müfettişi sıfatıyla geliyorlar ve iki yıl boyunca kimliklerini bu şekilde gizleyerek Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulmasını sağlıyorlar. Biz de Kıbrıs Türk halkının direniş mücadelesine öncülük eden böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın da gururunu taşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Biz Türkiye’nin bir bankasıyız. Ama 70 yıllık tarihimizle herkesten çok yerel bir bankayız.” diyen Akşahin, milli mücadele yıllarında Banka’nın Gazimağusa şubesinin bir çalışanının Rumların açtığı ateş sonucu şehit olduğunu anlattı.

İş Bankası’nın KKTC’deki 70’inci yılı dolayısıyla mesajını da paylaşan Akşahin, “Gönül bağımız olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hem manevi hem ekonomik açıdan büyük önem atfediyoruz. Üstlendiğimiz tarihi sorumluluğun bilinciyle var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Umuyorum ki İş Bankası Kıbrıs’ta nice 70’inci yılları gene Kıbrıs Türk halkı için değer yaratarak, Kıbrıs Türk halkı için katkı sağlayarak devam ettirecektir.” dedi.