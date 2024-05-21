ürkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoc ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva, Başsavcı Sarper Altıncık ile Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’yı ziyaret etti.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol’un daveti üzerine ülkeye gelen Malkoç ile Aliyeva, ilk olarak Başsavcı Altıncık ile görüştü, ardından Barolar Birliği’ni ziyaret ederek, Esendağlı ve heyeti ile bir araya geldi.

Konuk heyetlere ziyaretlerinde Varol eşlik ediyor.