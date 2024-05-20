Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva, Ombudsman İlkan Varol’un daveti üzerine yarın resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelecek.

Ombudsman'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet yarın saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, saat 11.00’de Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi, saat 13.30’da Başbakan Ünal Üstel’i, saat 14.30’da Başsavcı Sarper Altıncık’ı, saat 15.15’de Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’yı ve saat 16.30 Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol’u ziyaret edecek.