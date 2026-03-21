Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC’nin haklarının korunmasının Türkiye için vazgeçilmez bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Güler, "Ancak Yunanistan'ın bölgedeki hassas ortamdan faydalanarak Kıbrıs meselesinde yeni oldubittiler oluşturma ve Ege'deki adaları silahlandırma yönündeki girişimlerine de şahit olmaktayız” dedi.

Bu tür adımların bölgesel barışa hizmet etmediğinin açık olduğunu vurgulayan Güler, “Bu konuda muhataplarımızın yaptığı ve esasen hiçbir karşılığı bulunmayan provokatif açıklamaları da dikkate almadığımızı özellikle belirtmek isterim." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Deniz Er Eğitim Alayındaki bahriyelilerle bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından konuşan Güler, Bakan Güler, ülkeler arasındaki kriz ve sorunların çözülmesi için uluslararası hukuku ve barışı esas aldıklarını her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, bu çerçevede Ege'de ve Doğu Akdeniz'de de barış, istikrar ve hakkaniyet temelinde bir düzenin tesis edilmesini amaçladıklarına dikkati çekti