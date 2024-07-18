Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, Kıbrıs Türkleri ve Türk ordusunu hedef alan söylemlerini kınadığı açıklama ile Yunan Savunma Bakanlığı’nın buna verdiği yanıt Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros gazetesi haberi “Provokasyon ve İroni” başlığıyla vererek Yunan Savunma Bakanlığı’nın yanıtında “Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın, Kıbrıs’ı ziyareti esnasında, insan haklarının korunmasında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünün savunulmasındaki hizmetleri nedeniyle Türk işgal ve istila dinamiklerine, teşekkür etmeyi atlamasından dolayı üzüntü duyuyoruz” ifadesini kullandığını yazdı.

Ηaravgi gazetesi haberi “Türk Savunma Bakanlığı’ndan Nikos Dendias’a Saldırı”, Politis gazetesi “Dendias-Fidan Bilek Güreşi”, Alithia gazetesi ise “Size Teşekkür Etmediğimiz İçin Üzgünüz” başlıklarıyla verdi.