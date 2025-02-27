Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.

MSB'nin haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına dair sorular üzerine Bakanlık kaynakları, "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır." dedi.

Kaynaklar, ABD'nin Dedeağaç'taki askeri varlığını sonlandıracağına dair haberlerle ilgili şunları ifade etti:

"Bakanlığımız, diğer tüm kurumlar ile eş güdüm içerisinde, ülkemizin çevresinde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri takip etmektedir. ABD tarafı da söz konusu iddiaları yalanlamıştır. Ayrıca ABD'den yapılan açıklamalarda Dedeağaç'ın bir askeri üs olmadığı, ABD'nin karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde bir askeri üs olarak değil, personel ve ekipman taşımak için bir merkez olarak kullandığı hatırlatıldı."

- Suriye'de son durum

Kaynaklar, Suriye'de son duruma ilişkin sorular üzerine, şu bilgileri paylaştı:

"Komşumuz Suriye'de kalıcı bir güvenlik ve istikrarın sağlanabilmesi için, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız, yeni yönetimle yakın işbirliği ve koordinasyon içinde sürdürülmektedir. Bu kapsamda, 4 Şubat'ta Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilere yeni ve önemli bir boyut kazandırmıştır.

Egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğimiz Suriye'de PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ başta olmak üzere hiçbir terör örgütüne yer yoktur. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Askeri Ataşe görevlendirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış en kısa zamanda görev yerine katılması sağlanacaktır. Önümüzdeki süreçte ikili askeri ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında bakanlığımızdan teknik bir heyetin Suriye'ye gitmesi planlanmaktadır."

Bakanlık kaynakları, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki bazı yerleri vurduğu ve Dürzilere yönelik açıklamasına ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Dürzilere yönelik herhangi bir tehdide izin verilmeyeceğini açıklaması ve ardından Suriye'nin güneyindeki bazı noktaları hedef almasını doğru bulmuyoruz. İsrail'in bu tutum ve açıklamaları ayrılıkçı gündemlere cesaret vermektedir. Türkiye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünden, bölünmez siyasi birliğinden yanayız. Bu kapsamda Suriye hükümetiyle işbirliğimize kararlılıkla devam edeceğiz."

Yeni Suriye Hükümetinin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye Ordusu içinde blok oluşturma talebini reddetmesiyle ilgili ise kaynaklar, "Her fırsatta vurguladığımız Suriye'nin birlik ve bütünlüğü ilkesi, sadece toprak bütünlüğünü kastetmemekte, devlet içinde devlet ordu içinde ordu olamayacağına da işaret etmektedir. Suriye'nin tek bir devleti ve tek bir ordusu bulunmaktadır. Devrik rejimin uygulamaları bu kurumları zayıflatmış olsa da bugün için yeniden Suriye'nin kapasitesini inşa etme ve geliştirme kapsamında Suriye Ordusunun ve diğer devlet kurumlarının tekliği ve yeterliliği tesis edilecektir. Türkiye, bu noktada Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- Eurofighter tedariği

Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedariğinde son duruma ilişkin soru üzerine de şu bilgileri verdi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda, Eurofighter Typhoon Uçağının tedariğinde, hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve BAE Systems Firmasına gönderilmiştir. İlgili firmanın fiyat teklifi beklenmektedir."