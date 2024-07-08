Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50’nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, koşarak hedef bulma, basketbol ve voleybol branşlarında müsabakaların icra edildiğini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50’nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, TSK Spor Okulu ve Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde Türkiye ve KKTC ile Türk Devletleri Teşkilatı üyesi devletlerin misafir askeri personelinin katılımıyla koşarak hedef bulma, basketbol ve voleybol branşlarında müsabakalar icra edildi.