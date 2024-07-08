Ünlü sanatçı Soner Olgun, 6 Temmuz Cumartesi akşamı, Merit Park Hotel - Letafet’te gerçekleşen muhteşem konserde hayranlarıyla buluştu.

Repertuarında yer verdiği sevilen şarkılar ve kendine özgü yorumu ile dinleyenlerine coşku dolu anlar yaşatarak büyük beğeni topladı.

Usta sanatçılarımızdan ; “Deniz Üstü Köpürür” , “Güneş Topla Benim İçin” , “Islak Islak “ gibi bir çok kıymetli parçayı sevenleri ile hep bir ağızdan seslendirdi.

Soner Olgun'un sahne enerjisi ve seyirciyle kurduğu sıcak diyalog, geceye damgasını vurdu.

Sanatçı, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Letafet’te sahne almaktan her zaman büyük keyif aldığını ifade etti.