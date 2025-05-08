Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sözde 5. parselde sondaj çalışması için NAVTEX yayınlandığı ve VALARİS DS-9 sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin sorular üzerine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MSB kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sözde 5. parselde sondaj çalışması için NAVTEX yayınlandığı ve VALARİS DS-9 sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine dair sorular üzerine, "GKRY'nin ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgede yer alan 5'inci parsel için yeni ilan edilen bir NAVTEX bulunmamaktadır. Bununla birlikte sözde 5'inci parselinin bir kısmı Türk kıta sahanlığı içerisinde yer almaktadır. 18 Mart 2020 tarihinde BM'ye deklare ettiğimiz kıta sahanlığımıza karşı yapılacak herhangi bir ihlal sahada derhal engellenecektir. VALARİS DS-9 sondaj gemisi halen sözde 10'uncu parseldedir. Sözde 10'uncu parselin Deniz Yetki Alanımız ile bir çakışması bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.