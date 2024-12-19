Olimpiyatlarda, Türk okçuluk tarihinin ilk takım madalyasını kazandıran Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammet Abdullah Yıldırmış, Lefkoşa’da KKTC’den okçular ce öğrencilerle biraraya geldi.

KKTC Okçuluk Federasyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen etkinliğe, sporcuların antrenörleri Yusuf Göktuğ Ergin ve Türkiye Okçuluk Federasyon Başkanı Abdullah Topaloğlu da katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlikte, Olimpiyat yolunda deneyimlerini anlatan katılımcılar, Kıbrıslı Türk sporculara ve konuklara ilham olarak, unutulmaz anlar yaşattı.