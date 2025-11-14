Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden 19'u bugün memleketlerinde düzenlenen törenlerle toprağa veriliyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırına düşmüş ve 20 asker şehit olmuştu.

Tiflis'e sevk edilen şehit cenazeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A-400 M askeri kargo uçağı ile dün akşam Türkiye'ye getirildi. Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak 2 buçuk saatlik bir yolculuğun ardından Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı.

Cenaze araçlarına alınan şehit cenazeleri konvoy eşliğinde Keçiören'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yaklaşık 40 dakikalık yolculuğun ardından şehit cenazelerini taşıyan konvoy Adli Tıp Kurumu'na ulaştı. Konvoyu Adli Tıp Kurumu önünde yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile karşıladı.

Şehitler için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende şehit askerlerin isimleri tek tek okundu.

Şehit cenazeleri buradaki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Şehit askerlerin 19'u bugün memleketlerinde düzenlenen törenlerle toprağa veriliyor. Sadece Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenaze töreni 15 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak.

Kazanın nedenine ilişkin kapsamlı incelemeler ise sürüyor.