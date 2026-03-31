Türkiye ve yedi ülkenin dışişleri bakanları, İsrail’in Kudüs’te Müslüman ve Hristiyanların ibadet özgürlüğüne yönelik kısıtlamalarını sert bir dille kınadı.

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin dışişleri bakanları, ortak yazılı açıklamada, Kudüs’teki ibadet yerlerine erişimin engellenmesini uluslararası hukuka aykırı bulduklarını belirtti.

Bakanlar, Müslümanların Mescid-i Aksa’ya, Hristiyanların Kutsal Kabir Kilisesi’ne serbest erişimlerinin engellenmesini reddetti. Ayrıca, Mescid-i Aksa’nın yönetiminin yalnızca Ürdün Evkaf İdaresi’ne ait olduğunun altını çizdiler.

Ortak açıklamada, İsrail’e, kapıları açması, erişim kısıtlamalarını kaldırması ve ibadet özgürlüğünü sağlaması çağrısı yapıldı. Bakanlar, uluslararası topluma da İsrail’i bu uygulamalara son vermeye zorlayacak kararlı bir tutum benimsemesi çağrısında bulundu.

Böylece, Kudüs’teki kutsal mekanların korunması ve ibadet özgürlüğünün güvence altına alınması için bölgesel ve uluslararası diplomasiye dikkat çekilmiş oldu.