“Sosyal medya üzerinden ve değişik kanallardan, vatandaşları tedirgin edecek yanlış bilgilere itibar edilmemeli”

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1121 can kaybı olduğunu, 7 bin 634 vatandaşın yaralandığını, 2 bin 834 binanın yıkıldığını bildirdi.

Tatar, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Depremin yarattığı yıkıma ilişkin son bilgileri paylaşan Tatar, "Depremde şu ana kadar toplam 1121 vatandaşımızı kaybettik, 7 bin 634 yaralı vatandaşımız var. Yıkık bina sayısında son durum 2 bin 834." ifadelerini kullandı.

Bu tür büyük depremlerden sonra çok ciddi bilgi kirliliği oluştuğuna işaret eden Orhan Tatar, Türkiye'nin çok büyük bir sınavdan geçtiğini, devletin tüm imkanlarıyla bölgede vatandaşların yarasını sardığını belirtti.

Sosyal medya üzerinden ve değişik kanallardan, vatandaşları tedirgin edecek yanlış bilgilerin verildiğine dikkati çeken Tatar, bunlara itibar edilmemesini istedi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, bir bölgede nerede deprem olabileceğinin, nerede aktif hatların bulunduğunun bilindiğini ancak bunların hangi noktada, saatte ve ne büyüklükte olacağını söylemenin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Bugün ülke olarak iki tane büyük deprem yaşadık ardı ardına. Son yüzyılda, 1939'da yaşadığımız 7,9 büyüklüğündeki Erzincan depreminden sonraki en büyük depremi yaşıyoruz." dedi.