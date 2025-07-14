Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "15 Temmuz ve diğer vesilelerle vatan ve mukaddesat için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize şükranlarımızı sunarız. Gazilerimize de minnettarız, sağlık ve afiyet diliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde 3 yakını şehit olan Muzaffer Gülşen'in evine yaptığı ziyarete ilişkin görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz ve diğer vesilelerle vatan ve mukaddesat için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize şükranlarımızı sunarız. Gazilerimize de minnettarız, sağlık ve afiyet diliyoruz. İki oğlu ve damadı hain FETÖ darbecileri tarafından şehit edilen Muzaffer Gülşen annemizin, büyük bir tevekkül içinde, Filistinli çocuklar için Sayın Cumhurbaşkanımıza biriktirdiği paraları verdiği ana şahit olduk. Böyle mübarek annelere sahip bir milletin iradesini hiçbir hain güç kıramaz."