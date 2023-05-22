Un sektöründe küresel riskler KKTC'de ele alınacak

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Kongre ve Sergisi, "Üretimde Teknolojik Dönüşümler ve Küresel Riskler" temasıyla KKTC'de gerçekleştirilecek.

TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, yazılı açıklamasında, Türkiye ve dünya un sanayisinin yanında sektör paydaşlarının da maksimum fayda sağlaması amacıyla düzenlenen kongre ve serginin 22-25 Mayıs'ta Girne'de yapılacağını bildirdi.

Kongrenin, un, makarna ve yem sanayicileri, tedarikçileri, değirmen makinecileri ve fırıncılık mamulleri üreticileri, alanında uzman panelist ve yöneticilerle kamu kurum ve kuruluşları yetkilileriyle birçok sektör paydaşını bir araya getireceğine dikkati çeken Tezcan, "1000'i aşkın ulusal ve uluslararası delegeyi ağırlayacak ve 40'tan fazla sergi alanının yer alacağı büyük bir organizasyon olacak. Konuşmacılar ve davetlilerle iklim değişikliği, kuraklık, yeni ticaret dinamikleri, kısıtlı doğal kaynaklarla tarımsal üretimde gelecek stratejisi, hububat ve un piyasaları, dünya tahıl politikaları ve üretimde teknolojik dönüşümler ve ticaret konularını masaya yatırıp sektörlerin liderleriyle birlikte sorunların değerlendirilip çözüm önerilerinin ortaya konulması hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kongrede Türkiye buğday piyasaları ve geleceğe dönük beklentiler, tahıl piyasalarında taşımacılık, üretimde teknolojik dönüşümler ve küresel riskler, unlu mamuller gastronomisi, global tarımsal ürün piyasaları ve yeni ticaret dinamikleri, doğal afetlerin tarım ve gıda sistemine etkileri konulu seminerler düzenlenecek.

Kongrenin açılışına, TC Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ile davetliler katılacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımı bekleniyor.