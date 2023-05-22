Un sektöründe küresel riskler KKTC'de ele alınacak

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Kongre ve Sergisi, "Üretimde Teknolojik Dönüşümler ve Küresel Riskler" temasıyla KKTC'de gerçekleştirilecek.
TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, yazılı açıklamasında, Türkiye ve dünya un sanayisinin yanında sektör paydaşlarının da maksimum fayda sağlaması amacıyla düzenlenen kongre ve serginin 22-25 Mayıs'ta Girne'de yapılacağını bildirdi.
Kongrede Türkiye buğday piyasaları ve geleceğe dönük beklentiler, tahıl piyasalarında taşımacılık, üretimde teknolojik dönüşümler ve küresel riskler, unlu mamuller gastronomisi, global tarımsal ürün piyasaları ve yeni ticaret dinamikleri, doğal afetlerin tarım ve gıda sistemine etkileri konulu seminerler düzenlenecek.
Kongrenin açılışına, TC Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ile davetliler katılacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımı bekleniyor.