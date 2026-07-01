Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlara göre, 189 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 709 bin 913 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor.

Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, Türkiye'de 189 siyasi parti faaliyet gösteriyor.

Partilerin üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. 11 milyon 709 bin 913 üye ile ilk sırada bulunan AK Parti'yi, 1 milyon 879 bin 973 üyeyle CHP izliyor.

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 501 bin 122, İYİ Parti'nin 385 bin 25, DEM Parti'nin 17 bin 60, Saadet Partisinin 374 bin 724 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Yeniden Refah Partisinin üye sayısı 703 bin 85 olarak kayıtlara geçerken, Demokrat Partinin 302 bin 852, Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) 123 bin 338, Büyük Birlik Partisinin ise 115 bin 49 üyesi yer alıyor.

Anayasa Mahkemesinde tamamen kapatılması istemiyle davası devam eden Halkların Demokratik Partisinin (HDP) üye sayısı da 3 bin 593.

Siyasi partilerin üye sayıları, her yılın ocak ve temmuz aylarının ilk haftasında güncellenerek ilan ediliyor.