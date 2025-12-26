Türkiye'de 2025 yılına damga vuran gelişmeleri derledik.

Türkiye, yılın ilk ayında Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla sarsıldı. Yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 137 kişi yaralandı. Facia nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Kartalkaya'daki yangına ilişkin, "Her ne surette olursa olsun böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir." dedi.

Ocak ayının ilk haftasında, Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, yaşamını yitirdi.

Ocak ayının ikinci haftasında, İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 zanlı tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "geçici bir tedbir olarak" görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Ocak ayının sonlarına doğru, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkındaki soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

Şubat

Türkiye'de şubat ayının son haftasında DEM Parti heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı. Mesajda, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." ifadeleri yer aldı.

Şubat ayının ilk haftasında, MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kapağın değiştirildiği ve işlemin başarılı şekilde tamamlandığı bildirildi.

Yine şubat ayının ilk haftasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Şubat ayının sonlarına doğru, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Şubat ayının son haftasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, 1547 oyun tamamını alarak, partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

Mart

Türkiye'de mart ayının son haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

Mart ayının ilk haftasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık iki aydır tedavi gören Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram 75 yaşında hayatını kaybetti.

Ay ortalarında İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirdi.

İBB Meclisi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılması nedeniyle 26 Mart'ta yapılan oylamada, İBB Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi.

Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın 82 yaşında hayatını kaybetti.

"Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek"in arasında olduğu unutulmaz dizilere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav 69 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Mart ayının son gününde ise KKTC'de bir konser sırasında sahnede rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan sanatçı Volkan Konak 58 yaşında hayatını kaybetti.

Nisan

Türkiye'de nisan ayının son haftasında İstanbul'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen ve 13 saniye süren depremde can kaybı yaşanmadı.

Nisan ayının ilk haftasında, şubat ayında kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaklaşık 2 ay sonra mesaisine başladı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A nisanda hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen TÜRKSAT 6A Hizmete Alım Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanarak geliştirdiğimiz TÜRKSAT 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi." dedi.

Ay ortasında, "Narkokapan-Ankara" isimli, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Ankara'da düzenlendi. 4 bin 768 polis, 1461 ekip, 40 özel eğitimli dedektör köpeği, 4 İHA ve hava destek unsurlarının katıldığı operasyonda, 626 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi, 525 şüpheli gözaltına alındı

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, "İrade Milletindir" sloganıyla, Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kurultayda tek genel başkan adayı olan Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden CHP'nin Genel Başkanı oldu.

Mayıs

Türkiye'de 2025 Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında, "Terör örgütü, kendini feshetme ve silahları teslim kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı, ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs'ta, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında ise 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle 17 Mayıs'ta kamu davası açıldı.

Uzun süre kanser tedavisi gören şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen (77), 26 Mayıs'ta yaşamını yitirdi.

Haziran

Türkiye'de sıcaklığın hissedilir derecede arttığı haziran ayında bir çok noktada ormanlarda ve tarımsal alanlarda yangınlar etkili oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin "1 Haziran'dan bu yana 1516 yangın çıktı. Bu yangınların 1507'si kontrol altına alındı. Uçak ve helikopterlerimiz toplam 10 bin 260 sortide 33 bin 200 ton su attı. Yangınlarda sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı, bunların 10'u tutuklanırken, 10 kişi adli tedbir şartıyla serbest bırakıldı." açıklamasını yaptı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 17 Haziran'da tahliyesine karar verildi.

Amerikan Beyin Cerrahları Birliğince "Yüzyılın en iyi beyin cerrahı" seçilen, sayısız ödül ve onura layık görülen Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 100 yaşında hayata veda etti.

Temmuz

Türkiye, temmuz ayında orman yangınlarıyla mücadele etti. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcak hava dalgası, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle birçok noktada yangın çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarına karşı 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanı ve 132 bin gönüllüyle birlikte gece gündüz teyakkuz halinde olduklarını belirterek, yaz mevsiminin başından itibaren çıkan 3 bin 62 yangının tamamen söndürüldüğünü bildirdi. Eskişehir-Seyitgazi'de orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silahları teslimiyle ilgili "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını, tüm müdahalelere rağmen 12 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin tutuklandı.

Ağustos

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağustosta, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına gönderdiği mektupta, "Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum, bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 27 Ağustos'ta ASELSAN'da düzenlenen törenle, 47 araçlık yeni Çelik Kubbe bileşenleri Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi, Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temeli atıldı ve toplam değeri 280 milyon dolar olan 14 yeni tesis hizmete açıldı.,

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 81 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Depremden etkilenen Balıkesir ve Manisa'daki hasar tespit çalışmaları sonucunda 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi.

Eylül

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabında Gazze'de yaşanan soykırımı bölgeden AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları göstererek anlattı. Dünya liderlerine seslenen Erdoğan, "Gün bugündür. Gün, insanlık adına Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür. Halklarınız Gazze'deki barbarlığa tepki gösterirken, gelin sizler de adım adım cesaretinizi gösterin. Çocukların çocukları büyüttüğü Gazze'ye karşı insanlık görevinizi yerine getirin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Eylül'de Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Türk edebiyatının müstesna isimlerinden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında vefat etti. "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut (52), Yalova'daki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Ekim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzyılın Konut Projesi"ne ilişkin düzenlenen programda, 500 bin sosyal konut seferberliğini başlattıklarını bildirdi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada, otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sanığa, yangında hayatını kaybeden 34 çocuk yönünden 34'er kez müebbet hapis cezası verildi. 11 sanık ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapse çarptırıldı.

Terör örgütü PKK, Irak'ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı'nın eteklerinde yaptığı açıklamada, Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurların Irak'a çekilmekte olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramankazan'da "BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni"ne katıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde yaralanan 26 kişi, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada, televizyon kanalı TELE1'in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'ye TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi. "Casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ "siyasal casusluk" suçundan tutuklandı.

Kasım

Türkiye'de kasım ayının ikinci haftasında, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü, 20 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan arama kurtarma ekiplerinin uçağın enkazına ulaştığını bildirerek, "Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir." açıklamasını yaptı.

Türkiye'ye getirilen şehit askerler için Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.

Kasım ayının ilk yarısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, "Örgüt kurma, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, suç gelirlerini aklama, kişisel verileri yayma" suçlarından 849 yıl 6 aydan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, bir süper lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ile 6 hakemin de arasında bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı 78 yaşında hayatını kaybetti. Abacı, Ankara'da defnedildi.

Kasım ayının ikinci yarısında ise İstanbul Beşiktaş'taki bir restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye götürülen Böcek ailesinden iki çocuk, anne ve baba hayatını kaybetti. Ölümlerin, ailenin kaldığı otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2026'da yapılacak COP31'in ev sahipliğini ve başkanlığını Türkiye'nin yapacağını açıkladı.

Ayın son günlerinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 39. Olağan Kurultayı'nda geçerli 1333 oyun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Erdoğan ile Papa 14. Leo ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda davetlilere hitap etti. Erdoğan, ziyaret boyunca Türkiye'den verilecek mesajların Türk-İslam dünyasına, tüm Hristiyan coğrafyasına ulaşacağına, dünyada barış umutlarını daha da artıracağına yürekten inandığını vurguladı. Papa 14. Leo, Ankara, İstanbul ve Bursa İznik'te çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulundu.

Aralık

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçak Haymana ilçesinde düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüşerek, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad ve beraberindekileri taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmelerinden duyduğu üzüntü ile taziye dileklerini ifade etti.

Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Kardeş Libya halkına, Libya Silahlı Kuvvetlerine, hükümetine aynı şekilde başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır. Safahatine dair bilgilendirme ilgili bakanlıklarımızca yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Aralık ayının ilk yarısında, İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin kasalardan sorumlu şüpheli K.D. gözaltına alındı, yurt dışına kaçtığı tespit edilen işçi kadrosuyla emanet bürosunda çalışan E.T ve eşi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik dava kapsamında, mahkeme heyeti 105'i tutuklu 407 sanığın yargılanacağı ilk duruşmanın 9 Mart 2026'da yapılmasını kararlaştırdı.

MSB, Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen insansız hava aracının vurularak düşürüldüğünü bildirdi.

Yılın son ayının ikinci yarısında ise Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere'den sipariş edilen 20 Eurofighter Typhoon'a ilişkin "Üretilecek Eurofighter uçakları 2030'da 6 tane, 2031'de 8 tane, 2032'de de 6 tane olacak şekilde envantere girecek" bilgisini verdi.

Güler, "3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var." açıklamasını yaptı.

Aralık ayı içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması yürütüldü.