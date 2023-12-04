İstanbul’da 20 Temmuz Kıbrıs Zaferi Kutlama, Dayanışma ve Kültür Derneği isimli bir dernek kuruldu.

Bir grup komutan ve Kıbrıs gazisi tarafından kurulan derneğin, 20 Temmuz Zaferi’nin 50. yılında görkemli bir kutlama yapmayı tasarladığı bildirildi.

20 Temmuz Kıbrıs Zaferi Kutlama, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Emekli Tümgeneral ve Mücahit Cumhur Evcil, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Ulu Önder, Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Misaki Milli prensipleri çerçevesinde, Bir Millet Üç Devlet ve Mavi Vatan anlayışı içinde yüzlerce yıldır Türk yurdu güzel Kıbrıs’ımızın ve soydaşlarımızın hak ve hukukunu korumak ve vazgeçilmez davasına sahip çıkmak amacıyla 20 Temmuz Kıbrıs Zaferi Kutlama, Dayanışma ve Kültür Derneği (Kıbrıs ve Zafer Derneği) kurulmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Derneğin kurucu üyeleri şöyle:

“Başkan: Cumhur Evcil (Kıbrıs gazisi Em. Tümg.); İkinci Başkan: İrfan Bayyurt (Em. Kd. Alb.); Gen.Sek: Arif Alim (Kıbrıs gazisi Em. Kd. Alb.); Diğer üyeler: Ahmet Saatçılar (işadamı), İbrahim Öztek (Em. Prof. Tbp. Kd. Alb.), Rüşat Aydoğan (işadamı), Mehmet Ünaldı (Kıbrıs gazisi Em. Astsb.), Özdemir Kara (Kıbrıs gazisi işadamı)”