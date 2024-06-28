Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) bünyesinde teşekkül eden ve TOBB UYUM’un işbirliği ile faaliyete geçecek olan Güvenli İnternet Medya Merkezi, GİMMER kuruldu. Uzun bir süredir çalışmaları devam eden GİMMER için ilk kurucu işbirliği protokolü imzalandı.

İmza törenine TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, TOBB UYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, TİMBİR Genel Başkan Vekili Cüneyd Altıparmak, Danışma Kurulu Başkanı Veysel Cıncık, Genel Başkan Yardımcıları Menderes Demir ve Mehmet Erdem Tokuş ve Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilatlanma Başkanı Cengiz Aksan katıldı.

GİMMER’in ilk adımı başarıyla atılmış oldu. Bünyesinde uzman iletişimciler ve hukukçuların bulunacağı GİMMER iletişim alanında tahkim hizmeti sunacak. Üyelerinin haberleri ile ilgili kendisine müracaat edilmesini mümkün kılan bir sistem öngörülmekte. GİMMER vasıtası ile Türk İnternet Medya Birliği bu yolla dezenformasyonla mücadeleye “alternatif bir çözüm yolunu” getirecek. Bunu TOBB UYUM’un birikimi ile harmanlayarak sunacak.

Merkezi Ankara’da olacak bu yapının kuruluş aşamasının Kasım 2024’de kadar tamamlanması öngörülüyor. Bundan sonra itibar suikastına uğrayanların, karalama kampanyalarının mağduru olanların, linçe maruz kalanların adresi GİMMER olacak. GİMMER, üyesi olanların haber içeriklerini kaldırma dahil olmak üzere tedbir ve yaptırımlar uygulamaya yetkili olacak.

Genel Sekreterliğini TİMBİR Genel Başkan Vekili Av. Cüneyd Altıparmak’ın üstlendiği yapılanmanın Tahkim Divanı Başkanlığını Prof. Dr. Zakir Avşar yürütecek. Bünyesinde kıymetli iletişim ve hukuk alanındaki akademisyen ve uzmanların olacağı yapı bir “ilk olma” özelliği taşıyor.

Konuyla ilgili olarak konuşan TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa “Bu bir ilk, TİMBİR olarak kuruluş gayemize uygun adımlar atıyoruz, güvenli medya hepimizin ödevi, devlet üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor, biz de sivil toplum olarak farklı bir açıdan durumu kavramak ve suretle katkı sunmak istedik, bu vesile ile bu projeyi ilk olarak gündeme getiren tüm metinlerini yazan ve oluşumunu sağlayan Başkan vekilimiz Av.Cüneyd Altıparmak ve bu konuda bizi cesaretlendiren hem iletişim akademisyeni hem de uygulamaya vakıf kıymetli hocamız Prof.Zakir Avşar beye ve bizlere hızlı bir kurumsallaşma imkanı sunan ve birikimini açan TOBB Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na TOBB UYUM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemil Çiçek’e ve TOBB UYUM Genel Müdürü Dr.Onur Yüksel’e teşekkür ediyoruz. Şüphesiz en sonsuz şükranlarımızı da TİMBİR’in kuruluşumuza onay vererek bizlere güvenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sunuyoruz. Umarım güzel hizmetleri olacak GİMMER’in.” dedi.

TOBB UYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel ise “bu konuyu Cüneyd bey ilk gündeme getirdiğinde büyük heyecan duymuştum. Özellikle TİMBİR üyelerinin kendilerini böyle bir denetim sistemine dahil etmeleri müthiş bir durum. Bu kimseler biz kendimize güveniyoruz diyor. Bu çok önemli. Bu vesileyle biz de gerek alan adları bağlamında olsun gerek telif ve marka bağlamında olsun çalışmalar yürütüyorduk, dijital medyadaki uyuşmazlıklar da TOBB UYUM yelpazesine dahil olmuş oldu. Bu güzel projenin faaliyete başlamasından sonra katkısının büyük olacağını düşünüyorum” dedi.

GİMMER Başkanı Altıparmak ise “TİMBİR ve bir hukukçu olarak şahsım adına önemli bir adım değil sadece. Ülkemiz içinde ilk kez sivil bir birim olarak dezenformasyonla mücadeleye katkı sunuyoruz. Bir tamamlayıcı öğe olacak bu yapı. En büyük katkısı ise GİMMER üyelerinin “güvenli internet mecrası” olma özelliği taşımaları olacak, bu da ister istemez yerel anlamda her önüne gelenin medya mensubu görüntüsü vermesinin de önüne geçeceğiz, bu kimseye soracaklar GİMMER üyesi misin, değilse ona bakış açısı biraz farklı olacak. Medyada hele de yerelde gerçek medya mensuplarına en büyük zararı bu türden isimler veriyor. Kendini denetime açma cesaretini ortaya koyan başta TİMBİR üyeleri olmak üzere, GİMMER sistemine dahil olacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

GİMMER protokolünün imzalanmasından sonra heyet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu’nu ziyaret etti. Aynı zamanda Türk İnternet Medya Birliği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olan Hacımüftüoğlu ile GİMMER konusunda gelinen aşama değerlendirdi.

Müftüoğlu “İnternette ve özellikle internet medyasında güvenilir alanlar oluşması önemli. Devletin bu alanda attığı adımların yanında sivil toplumunun bu sürece katılması değerli. Dezenformasyonun ifsat edici etkisine dair tedbirlerin yanında uyuşmazlıkları çözecek yeni yolların sunulması da çok önemli. GİMMER’in başarılı olacağını ve bir süre sonra güvenli internet medyasının tesisine katkı sunacağını hep birlikte göreceğiz, emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

GİMMER’in 10 amacı var:

1.Güvenli internet medyası mecralarını oluşturmak.

2.Haber içeriklerinin iletişim ilkelerine aykırılığını tespit etmek.

3.Aykırılık içeren haberlerin düzeltilmesini bu mümkün değilse kaldırılmasını sağlamak.

4.Manipülasyon içeren haberlerin bu mahiyetini kamuoyuna duyurmak.

5.İnternet medyasının “güvenli habercilerini” tescil edip sertifikasyona tabi tutmak.

6.GİMMER üyelerinin haber telifi bağlamındaki sorunlarını çözmek

7.Alan adı uyuşmazlıkları konusundaki süreçlerinde onları temsil etmek

8.Uluslararası mecralarda pilot dava ve girişimlerin öncüsü olmak

9.Diğer konularda hukuki destek, yargısal sorunlarında rehberlik yapmak.

10.İletişim hukuku alanında çalışmalar, programlar ve eğitimler düzenlemek