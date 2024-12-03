Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon kasım aylık bazda yüzde 2,24 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 47,09 oldu.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 60,45 oldu.

Tüketici fiyatları, ekimde yüzde 2,88 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon yüzde 48,58'e gerilemişti.

Ekonomistler, kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 2'nin altında gerçekleşmesi bekliyordu.

Yıllık tarafta ise piyasa beklentisi yüzde 46 civarında şekilleniyordu.