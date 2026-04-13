Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,81 değer kazanarak 14.073,79 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 149,56 puan ve yüzde 1,06 azalışla 13.924,22 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,30, holding endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,97 ile spor, en çok gerileyen bankacılık oldu.