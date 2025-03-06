Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince Kocaeli, Ankara, Kayseri, Adana, Zonguldak, Aksaray, İstanbul ve İzmir merkezli, toplam 28 ilde "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Yerlikaya, operasyonlarda 103 şüphelinin yakalandığını açıkladı:

"Yakalanan şüpheliler, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteler üzerinden 'bungalov ve kapora dolandırıcılığı, yüksek kazanç vaadiyle yatırım' temalarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmak, elebaşısı G.R'nin yaptığı organize suç örgütünün yasa dışı bahis sitelerinin finans kısmını yönetmek, suçtan elde edilen paraları paravan şirketler kurarak ve kripto varlıklara dönüştürerek aklama faaliyetinde bulunmak, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini satmak suçlarından aranıyordu."