Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adem Keskin ve Japon bilim insanı Dr. Kandai Doi, Türkiye’de yeni bir kene türü tespit etti. Uzak Doğu kökenli Haemaphysalis longicornis adlı istilacı türün, İstanbul’da bir vatandaşın üzerinden alınarak incelendiği belirtildi.

Prof. Dr. Keskin, bu türün Türkiye’de yerleşip üremeye başladığını ve 30’dan fazla hastalık etkeni taşıyabileceğini vurguladı. Çalışmalar, saygın uluslararası bir dergide yayımlandı.

Japon bilim insanı Dr. Doi ise bu kenenin Çin, Avustralya ve ABD’de ciddi sağlık risklerine yol açtığını ve Türkiye’de ilk kez görüldüğünü kaydetti. Uzmanlar, türün yayılımının yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.