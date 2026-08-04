Türkiye’de Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Türkiye Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak.

Bazı isimler terfi edecek, bazılarının ataması yapılacak. Generaller, amiraller ve albayların görev sürelerine ilişkin dosyalar ele alınacak.

Türkiye’de Yüksek Askeri Şura, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki toplantı, Yüksek Askeri Şura üyelerinin Anıtkabir'i ziyareti sonrasında başlayacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez yer alacak.

Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda, albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personel ile bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek. Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel belirlenecek. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılacak olası görev değişikliklerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Yüksek Askeri Şura kararları, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.