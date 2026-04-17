Türkiye'de bu yıl kış mevsimi yağışları, geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla artarak son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2026 kış mevsimi (2025 Aralık, 2026 Ocak, Şubat) yağışları normali ve geçen yıl kış mevsimi yağışlarının üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, bu yıl kış mevsimi yağışları metrekareye 300,8 kilogram olarak gerçekleşti. Yağışlar, metrekareye 205,3 kilogram olan mevsim normallerine göre yüzde 47, geçen yılın aynı dönemindeki 139,8 kilogramlık seviyeye göre ise yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Böylece Türkiye geneli kış mevsimi yağışları, son 66 senenin en yüksek seviyesine çıktı.

Bölge bazında tüm bölgeler normalin üzerinde yağış aldı, normaline göre en fazla artış yüzde 63 ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi. Karadeniz Bölgesi son 66 yılın, Doğu Anadolu Bölgesi ise son 38 yılın en yüksek kış mevsimi yağışlarını aldı.

Kış mevsimi yağışları, Kuzey Ege, Akdeniz Bölgesi, Batı Karadeniz sahil kesimi, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusu, Ankara, Afyonkarahisar, Tunceli, Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde normallerine göre yüzde 60'ın üzerinde arttı.

Bu yıl kış mevsiminde il geneli yağışlarda sadece Tekirdağ'da normaline göre azalma kaydedildi.

Kış mevsiminde en fazla yağış metrekareye 660,9 kilogramla Antalya'da, normaline göre en fazla artma ise yüzde 100'den fazla artışla Ağrı'da meydana geldi. Bu yıl en az yağış alan il metrekareye 116,5 kilogramla Iğdır oldu.