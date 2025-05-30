Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Birinci Türk Kadın Parlamenterler Zirvesi, “Eğitim, Kültür ve Girişimcilik” zirvesi sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili, TÜRKPA Kadın Parlamenterler Grubu Başkanı Tamam Jafarova, TBMM Ankara Milletvekili, TÜRKPA Kadın Grubu 3. Dönem Başkanı Zeynep Yıldız, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er birer konuşma yaptı. Toplantıda Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat da hazır bulundu.

Özdenefe;

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Türk Dünyası Kadın Parlamenterler Zirvesi kapsamında Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Moldova, Özbekistan ve Türkiye’den katılımcılarla bir araya geldiklerini belirtti.

Zirvede eğitim, kültürel liderlik ve dijital dönüşüm konularına odaklanıldığını aktaran Özdenefe, deneyim paylaşımı ve iş birliğinin güçlendirilmesi için önemli fırsatlar sağlandığını ifade etti.

Özdenefe, dayanışma ruhuyla geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyeceklerini vurguladı.

Yıldız;

TÜRKPA Kadın Grubu 3. Dönem Başkanı Zeynep Yıldız da, Türk Dünyası Kadın Parlamenterler Zirvesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmesini tarihi bir adım olarak değerlendirdi.

TÜRKPA’nın kurumsal kimliğinin giderek güçlendiğini belirten Yıldız, zirvenin bir TÜRKPA toplantısında alınan karar doğrultusunda gerçekleştirildiğini vurguladı.

KKTC’nin ev sahipliği konusunda büyük bir başarı gösterdiğini ifade eden Yıldız, zirvede Türk kadınlarının temsil gücünün ne kadar güçlü olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Yıldız, KKTC’de yapılan bu zirvenin bağımsızlık mücadelesinde önemli rol oynayan Kıbrıs Türk kadınlarına yakışır bir organizasyon olduğunu belirtti.

Süreyya Er;

TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er de, Bakü’deki genel kurul çerçevesinde şekillenen Türk Dünyası Kadın Parlamenterler Zirvesi’nin başarılı şekilde tamamlandığını belirtti. Er, zirvenin Azerbaycan Milli Meclisi’nin dönem başkanlığında düzenlenmesinin önemine vurgu yaparak, Azerbaycan’ın Türk dünyasına verdiği desteğin altını çizdi.

Türkiye ve Azerbaycan’ın “iki devlet, bir millet” anlayışıyla Türk dünyasının tüm çalışmalarına katkı sunduğunu ifade eden Er, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Bizim tek bir ailemiz vardır, o da Türk dünyasıdır” sözünü bu birlikteliğin temel şiarı olarak gördüklerini söyledi.

KKTC’nin 2022’de Türk Devletleri Teşkilatı Semerkant Zirvesi’nde gözlemci üye olmasının ardından, TÜRKPA’ya da katılım sağlamasının Türk dünyasına önemli katkı sunduğunu vurgulayan Er, KKTC’nin bu birlikteliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Canaltay;

KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da, zirvede eğitim, dijitalleşme ve kültürel işbirliği konularının ele alındığını ifade etti.

Canaltay, Türk dünyasının kadın temsilcileriyle yıllardır süren bir kucaklaşmanın gerçekleştiğini belirterek, zirvede alınan fikirlerin gelecekte yeni projelere yön vereceğini söyledi.

Kadınlar arasındaki dayanışmanın Türk dünyasının birlik ruhunu daha da pekiştirdiğini vurgulayan Canaltay, KKTC’nin bu kardeşliğe büyük ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Jafarova;

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve TÜRKPA Kadın Parlamenterler Grubu Başkanı Tamam Jafarova da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Türk Dünyası Kadın Parlamenterler Zirvesi’nin tarihi bir olay olduğunu belirtti.

Jafarova, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan KKTC’de gerçekleştirilen bu zirvenin, kadın parlamenterlerin yanı sıra akademisyenler, kültür temsilcileri ve girişimcileri de bir araya getirerek diyalog ortamı oluşturduğunu söyledi.

Jafarova,adınların toplumdaki rolü ve geleceğe yönelik beklentiler üzerine yapılan görüş alışverişinin, parlamentoda kadınlarla ilgili yasa çalışmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Zirvede alınan kararların Türk kadınlarının gelecek vizyonuna yön vereceğini belirten Jafarova, bu tür organizasyonların devam edeceğini vurguladı. KKTC’nin ev sahipliğini öven Jafarova, zirvenin başarılı şekilde gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.