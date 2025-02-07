U 16 Erkek Karması, Kahramanmaraş’ta yapılacak Kahramanmaraş Bölge Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ahmet Birsel ve Ahmet Dağer ikilisi eşliğinde çalışmalarını NEU RA 25 Spor Salonu’nda sürdüren karmada 24 kişilik kadro 14’e iindirildi.

18 – 20 Şubat tarihlerinde Kahramanmaraş’ta Beyaz Grup’ta mücadele edecek karmamızın grubunda Kahramanmaraş Turkuaz, Konya Karabey Belediyesi, Kahramanmaraş Kıpaş Eğitim Kurumu, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Tarsus Amerikan Koleji takımları bulunuyor.