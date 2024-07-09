Trabzon’da bulunan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF) bağlı U12 Milli Takımımız, ilk karşılaşmasına bu sabah çıktı.

Sabah erken saatlerde kahvaltısını yaptıktan sonra Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi’ne ait sahaların bulunduğu tesise giden kafile, ilk maçını Trabzonspor’un Bursa’da bulunan U12 Takımı ile oynadı.

Karşılaşma boyunca oluşan ortam çocuklarımızı mutlu ve motive ederken, karşılaşmada gösterilen mücadele ise taraflı tarafsız tüm futbolseverler tarafından takdir topladı.

U12 Milli Takımımız, günün ikinci maçını bugün saat 16.00’da Trabzonspor’un İzmir’de bulunan U12 Takımı ile oynayacak.