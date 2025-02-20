U17 Badminton Milli Takımı, Türkiye Şampiyonası’nda 23 galibiyet alarak büyük başarı elde etti. İlhan Ercan, Kuzey Serinyürek ve Laren Dilek ana tabloya kalmayı başardı.

Eskişehir’de düzenlenen U17 Türkiye Badminton Şampiyonası’na katılan KKTC U17 Badminton Milli Takımı, 23 galibiyet alarak önemli bir başarıya imza attı. Sporculardan İlhan Ercan, Kuzey Serinyürek ve Laren Dilek, ana tabloya kalmayı başardı.

16 Şubat 2025 tarihinde başlayan şampiyona devam ederken, KKTC ekibi turnuvada güçlü performans sergiliyor.

Milli sporcuların başarısında önemli rol oynayan antrenörler Seymen Deniz ve Savaş Dursun ile idareci Eren Özuyanık, katkılarından dolayı tebrik edildi.

Ayrıca, milli takımın ana sponsorlarından forma sponsoru Modda Cosmetics Direktörü Murat Tenekeci, eşofman sponsoru Gölek Construction ve çanta sponsoru Adışanlı Construction’a desteklerinden dolayı teşekkür edildi.