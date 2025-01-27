

5 Şubat 2025 Çarşamba günü U17 Badminton Şampiyonası Milli Takım Seçmesi düzenleniyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, yarışmaya 2009-2010-2011-2012 doğumlu sporcular katılabileceklerdir.

Her sporcunun en fazla iki kategoride yarışabileceği şampiyona ile ilgili daha detaylı bilgi federasyonun resmi sitesi olan www.kktcbadminton.com adresinden alınabilecek.

Sporcular 30 Ocak 2025 tarihine kadar kayıtlarını yapabilecekler.

Turnuvaya katılacak sporcuların 2024-2025 sezonu kulüp veya ferdi lisanslı olmaları gerekiyor.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek olan Şampiyona için kayıtlar Federasyonun resmi sosyal medya hesabından yapılacak.

Yaş grupları turnuvaları sonucunda Türkiye Şampiyonası'na katılım sağlanacağından dolayı turnuva formatı Türkiye Badminton Sampiyonaları Talimatı baz alınarak uygulanacak.