Ulusal Birlik Partisi (UBP), gençlere yönelik geniş katılımlı bir “Gençlik Buluşması” gerçekleştirdi. Etkinlikte, gençlerin sorunları ve geleceğe dair projeler ele alındı.







UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, konuşmasında göreve geldiklerinde önceliklerinin istikrarı sağlamak olduğunu belirtti. Üstel, yarım kalan projelerin tamamlandığını, gençlere yönelik çeşitli desteklerin hayata geçirildiğini söyledi.

Üstel, 2025 yılını “Gençlerin Yılı” ilan ettiklerini hatırlatarak, “İlk Evim” kredisi, sosyal konut projeleri, kırsal kesim altyapıları, 4.5G ve fiber yatırımları, spor salonları, sağlık hizmetleri, turizm destekleri ve gençlere iş imkânı sağlayacak münhal açılımları gibi projeleri anlattı.

Üstel, konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm vizyonuna da değindi. Kıbrıs konusunda geleceğin, iki eşit ve egemen devlet temelinde şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

Yaklaşan seçimlere de dikkat çeken Üstel, 19 Ekim’in önemli bir tarih olduğunu ifade ederek gençlere ve halka sandığa gitme çağrısı yaptı.

UBP’nin düzenlediği buluşmada hem gençlerin talepleri dinlendi hem de parti politikaları aktarıldı. Katılımcılar, etkinliği gençliğin siyasete katılımı açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.