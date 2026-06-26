Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, belediye başkan adaylarını açıkladı.

Üstel, mevcut belediye başkanları; Gönyeli - Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Geçitkale -Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Mehmetçik - Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Erenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ile yola devam edeceklerini belirtti.

Üstel, bunun yanında UBP Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adayının İbrahim Erbildim olduğunu açıkladı.

UBP Genel Başkanı Üstel, ileriki günlerde diğer belediye başkan adaylarını da kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

--Parti meclisi toplandı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP Parti Meclisi sonrası basın açıklaması yaptı.

“Bugün Parti Meclisimizi büyük bir birlik, kararlılık ve heyecan içerisinde gerçekleştirdik” diyen Üstel, toplantıda, ülke gündemini, yerel ve genel seçim hazırlıklarını, örgütlerin çalışmalarını ve aday belirleme sürecini değerlendirdiklerini kaydetti.

“Bir kez daha gördük ki Ulusal Birlik Partisi dimdik ayaktadır.” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Teşkilatlarımız hazırdır. Kadrolarımız hazırdır. Ulusal Birlik Partisi seçimlere hazırdır. Çünkü biz seçimden seçime çalışan bir parti değiliz. Biz her gün halkının yanında olan, her gün üreten, her gün hizmet eden bir partiyiz. UBP çalışıyor, üretiyor. UBP varsa hizmet var.

Göreve geldiğimiz günden bu yana ülkemizin her bölgesine eser kazandırdık. Hastaneler yaptık, okullar yaptık, yollar yaptık, sosyal konut projelerini hayata geçirdik, gençlerimize destek olduk. Konuşarak değil, çalışarak yol aldık. Polemikle değil, hizmetle milletimizin karşısına çıktık. Çünkü bizim siyaset anlayışımızın adı eser siyasetidir.

Yerel yönetimlerde de bunun en güzel örneğini ortaya koyduk.

Yıllardır konuşulan Yerel Yönetimler Reformu’nu hayata geçirerek belediyelerimizi daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha hizmet odaklı bir yapıya kavuşturduk.

Şimdi bu reformu güçlü kadrolarımızla daha ileriye taşıyacağız. Çünkü inanıyoruz ki yerel yönetimlerde de halka hizmetin en doğru adresi Ulusal Birlik Partisi’dir.”

Ünal Üstel, bu kapsamda belediye başkan adaylarını açıklamaya başladıklarını ifade ederek, açıkladıkları adaylara başarılar diledi, bölge ve partiye hayırlı olmasını temenni etti.

“Hedefimiz sadece seçim kazanmak değildir.” diyen Üstel, “Hedefimiz; hizmeti büyütmek, istikrarı sürdürmek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güçlü yarınlara taşımaktır. Bu mücadelede en büyük gücümüz halkımız, en büyük motivasyonumuz ise hizmet sevdamızdır.” ifadelerini kullandı.

UBP Genel Başkanı Üstel, halkın güçlü desteğiyle hem yerel seçimlerden hem de genel seçimlerden başarıyla çıkacaklarını, hizmet yolculuğunu aynı kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.